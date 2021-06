Advertising

TV7Benevento : Fiera Milano: per Fondazione patrimonio e utile in crescita nel 2020... - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona code causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Bologna Fiera (Km 15,5) e A14 Allacciamento A… - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona fine code causa traffico intenso tra Svincolo Castel S.Pietro (Km 38,2) e A14 Svincolo Bologna… - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona code causa traffico intenso tra Svincolo Castel S.Pietro (Km 38,2) e A14 Svincolo Bologna Fiera… - CCISS_Ministero : A8 Milano-Varese traffico rallentato tra Allacciamento Tangenziale Ovest Di Milano (Km 6,3) e A8 Svincolo Fiera Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiera Milano

Metro

Tra le adesioni di imprese italiane alla prossima edizione dell'Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo , in programma dal 23 al 28 novembre prossimi nei padiglioni dia Rho, arriva oggi dagli organizzatori la conferma della presenza di Fantic Motor . L'azienda veneta, oltre che con la sua gamma sempre più ampia di prodotti Moto, Ebike ed E - Mobility, ...... tra le imprese italiane che hanno già aderito alla prossima edizione di Eicma, in programma dal 23 al 28 novembre prossimi nei padiglioni dia Rho. Oltre che con la sua gamma di ...Condividi questo articolo:Milano, 28 giu. (Adnkronos) – Fondazione Fiera Milano chiude il 2020, l’anno della pandemia di Covid, con un patrimonio netto in aumento a 722,73 mln (+6,87%) e un utile in c ...Milano - L’estate è arrivata e la voglia di vacanza, per passare qualche giorno lontano dalla propria quotidianità, aumenta sempre di più. Non resta, dunque, che decidere la meta da raggiungere e orga ...