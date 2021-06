Fienile in fiamme a Castel Cerreto, denunciato un 38enne di Pontirolo Nuovo (Di lunedì 28 giugno 2021) Un 38enne di Pontirolo Nuovo è stato denunciato dai carabinieri di Treviglio perché ritenuto responsabile dell’incendio del Fienile della frazione Castel Cerreto di Treviglio, in via Contessa Piazzoni. L’incendio, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha danneggiato l’intera struttura, un furgone parcato nelle adiacenze e la linea elettrica, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco e del gestore della rete elettrica, per la messa in sicurezza ed il suo ripristino, nonché lo spostamento degli animali da allevamento dalle stalle in un campo adiacente. Per domare le ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 giugno 2021) Undiè statodai carabinieri di Treviglio perché ritenuto responsabile dell’incendio deldella frazionedi Treviglio, in via Contessa Piazzoni. L’incendio, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha danneggiato l’intera struttura, un furgone parcato nelle adiacenze e la linea elettrica, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco e del gestore della rete elettrica, per la messa in sicurezza ed il suo ripristino, nonché lo spostamento degli animali da allevamento dalle stalle in un campo adiacente. Per domare le ...

Advertising

emergenzavvf : Trenta #vigilidelfuoco impegnati stanotte a Treviglio per l'#incendio di un fienile: fiamme spente all'alba, compro… - CiroFire : RT @emergenzavvf: Trenta #vigilidelfuoco impegnati stanotte a Treviglio per l'#incendio di un fienile: fiamme spente all'alba, compromessa… - infoitsport : Treviglio. Fienile di una cascina in fiamme – VIDEO - Ernesto76896081 : RT @emergenzavvf: Trenta #vigilidelfuoco impegnati stanotte a Treviglio per l'#incendio di un fienile: fiamme spente all'alba, compromessa… - AmoBergamo : #Bergamo In fiamme un fienile a Treviglio: nessun ferito, ma cascinale devastato -