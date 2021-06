“FERMATE I VACCINI SUGLI ADOLESCENTI”. Appello di Medici di Singapore dopo la Morte Inspiegabile di un 13enne Americano (Di lunedì 28 giugno 2021) Un gruppo di Medici ha scritto una “lettera aperta urgente” al comitato di esperti di Singapore sulla vaccinazione contro il Covid-19, chiedendo che l’inoculazione dei giovani venga interrotta fino a quando il CDC degli Stati Uniti non chiarirà il motivo per cui un adolescente che ha ricevuto il vaccino è morto. Scritta “a nome di proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 28 giugno 2021) Un gruppo diha scritto una “lettera aperta urgente” al comitato di esperti disulla vaccinazione contro il Covid-19, chiedendo che l’inoculazione dei giovani venga interrotta fino a quando il CDC degli Stati Uniti non chiarirà il motivo per cui un adolescente che ha ricevuto il vaccino è morto. Scritta “a nome di proviene da Database Italia.

Advertising

DubravkaUstalic : RT @BarillariDav: Vaccini covid, non sono sicuri! FERMATE LA SPERIMENTAZIONE SUI GIOVANI. Quello che stanno facendo ai giovani è un crimi… - daniele19921 : RT @BarillariDav: Vaccini covid, non sono sicuri! FERMATE LA SPERIMENTAZIONE SUI GIOVANI. Quello che stanno facendo ai giovani è un crimi… - m_maunakea : Fermate i vaccini e non ci saranno più varianti. È la prima cosa insegnano durante la specializzazione. Quindi biso… - zappas10 : RT @Greenberny1: @Agenzia_Ansa Nessuno dei governanti vede un nesso tra vaccinati e varianti? GB e Israele in testa su entrambi i fronti! F… - alfreaudi : RT @Patrik03725829: @a_meluzzi VACCINI COVID: FERMATE LA SPERIMENTAZIONE SUI GIOVANI! - -