Ferma presa di posizione dell’Opi di Rovigo sul caso dell’infermiere aggredito a Porto Viro (Di lunedì 28 giugno 2021) “Tolleranza zero per l’aggressore e massima solidarietà per il professionista sanitario”. “Serve un impegno sinergico fra tutte le forze in campo perchè certe situazioni non si ripetano” Rovigo – Di fronte all’ennesimo nuovo episodio inqualificabile di aggressione al personale sanitario, in questo caso ai danni di un infermiere dell’ospedale Casa di Cura Madonna della Salute di Porto Viro, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Rovigo esprime la propria solidarietà e vicinanza al professionista coinvolto e, al contempo, condanna senza mezzi termini quanto accaduto. “Ancora una ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) “Tolleranza zero per l’aggressore e massima solidarietà per il professionista sanitario”. “Serve un impegno sinergico fra tutte le forze in campo perchè certe situazioni non si ripetano”– Di fronte all’ennesimo nuovo episodio inqualificabile di aggressione al personale sanitario, in questoai danni di un infermiere dell’ospedale Casa di Cura Madonna della Salute di, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia diesprime la propria solidarietà e vicinanza al professionista coinvolto e, al contempo, condanna senza mezzi termini quanto accaduto. “Ancora una ...

