Advertising

leggoit : #Fedez, lite 'furiosa' di Leone in campagna: «Muoviti». Il gesto del bimbo spiazza tutti - RFHomer : @Corriere E' partito dall'attaccare salvini e la lega, poi tutto e solo incentrato sulla rai, ora il vaticano, seco… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez lite

leggo.it

'furiosa' di Leone in campagna: ' Muoviti '. Il gesto del bimbo spiazza tutti. Il primogenito ... La 'querelle' è stata pubblicata dasulle sue stories di Instagram. Ma andiamo con ordine. ...Il caso era finito in tribunale con la testimonianza di : il cantante si trovava in casa die aveva assistito alla, spiegando ai giudici che era stato il vicino ad entrare nell'...Fedez, lite "furiosa" di Leone in campagna: «Muoviti». Il gesto del bimbo spiazza tutti. Il primogenito di casa Ferragnez si è reso protagonista di ...Cercherò di spiegare brevemente i motivi: Il primo giorno le Drag Queen sono state convocate alle ore 12, e come indicato eravamo pronte dalle 15.30 Mille, il video della canzone di Fedez, Achille Lau ...