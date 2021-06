Federico Fashion Style lancia “Io sono pazzesco”: ecco testo e videoclip del suo nuovo tormentone estivo super trash! (Di lunedì 28 giugno 2021) E’ appena uscito il videoclip dell’ultimo brano di Federico Fashion Style. Federico Lauri è diventato celebre grazie alla trasmissione Il Salone delle Meraviglie, in onda su Real Time, grazie al quale si è fatto conoscere al pubblico per la sua attività di hair stylist. Lauri, però, già lo scorso anno aveva sorpreso tutti con il suo primo singolo dal titolo Troppo top in collaborazione con la sua amica e cliente Roberta Serafini. Il videoclip di Troppo top ad oggi ha registrato quasi 500.000 visualizzazioni. Questa volta Federico è tornato sulla scena musicale col brano Io ... Leggi su isaechia (Di lunedì 28 giugno 2021) E’ appena uscito ildell’ultimo brano diLauri è diventato celebre grazie alla trasmissione Il Salone delle Meraviglie, in onda su Real Time, grazie al quale si è fatto conoscere al pubblico per la sua attività di hair stylist. Lauri, però, già lo scorso anno aveva sorpreso tutti con il suo primo singolo dal titolo Troppo top in collaborazione con la sua amica e cliente Roberta Serafini. Ildi Troppo top ad oggi ha registrato quasi 500.000 visualizzazioni. Questa voltaè tornato sulla scena musicale col brano Io ...

Advertising

IsaeChia : #FedericoFashionStyle lancia 'Io sono pazzesco': ecco testo e videoclip del suo nuovo tormentone estivo super trash… - MaryPayne9444 : RT @Ri_Ghetto: Federico Fashion Style ha detto: per il video di questa canzone solo Katy Perry in Dark Horse - wildestIwt : ho appena sentito la canzone di federico fashion style MA CHE È - FerdyPizza : Fuori ora il video di Federico Fashion Style “Pazzesco”con la fantastica partecipazione della giovane cantautrice r… - alemazzu04 : RT @Ri_Ghetto: Federico Fashion Style ha detto: per il video di questa canzone solo Katy Perry in Dark Horse -