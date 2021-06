(Di lunedì 28 giugno 2021)condurrà Beauty Bus su Real Time dal 30 agosto 2021 La parabola disarebbe da studiare: da hair stylist delle dive a icona della televisione e dei social, con oltre un milione di follower su Instagram. E con un seguito così vuoi forse farti mancare un tormentone estivo con tanto di? Certamente no, e così oggiLauri, questo il suo nome di battesimo, ha rilasciato il video del brano Io sono pazzesco. «Io Sono Pazzesco è il miosingolo, un brano che racconta realmente ...

tvzoomitalia : Federico Fashion Style: dal salone alla tv e ora alla musica. Ecco il nuovo videoclip @realtimetvit @DiscoveryItalia - DrApocalypse : Io sono Pazzesco di Federico Fashion Style, il video ufficiale - IsaeChia : #FedericoFashionStyle lancia 'Io sono pazzesco': ecco testo e videoclip del suo nuovo tormentone estivo super trash… - MaryPayne9444 : RT @Ri_Ghetto: Federico Fashion Style ha detto: per il video di questa canzone solo Katy Perry in Dark Horse - wildestIwt : ho appena sentito la canzone di federico fashion style MA CHE È -

E' appena uscito il videoclip dell'ultimo brano di Federico Fashion Style. Federico Lauri è diventato celebre grazie alla trasmissione Il Sal ...L'hair stylist delle dive propone oggi il video della canzone "Io sono pazzesco", che sarà la sigla del suo nuovo programma "Beauty Bus".