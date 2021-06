«Fast & Furious» da record. L’orgoglio di Vin Diesel: «Il cinema è tornato» (Di lunedì 28 giugno 2021) Il record di Vin Diesel non ha a che vedere solo con la stasi seguita al Covid-19. F9, ultimo capitolo della saga Fast & Furious, è riuscito ad incassare, nel suo primo weekend statunitense, settanta milioni di dollari. Cosa, questa, che non è capitata lo scorso anno e non è capitata quest’anno, quando i cinema hanno avuto il via libera per la riapertura. L’ultima volta che un film, all’esordio, ha saputo rompere il muro dei settanta milioni di dollari si è avuta nel 2019, con Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 giugno 2021) Il record di Vin Diesel non ha a che vedere solo con la stasi seguita al Covid-19. F9, ultimo capitolo della saga Fast & Furious, è riuscito ad incassare, nel suo primo weekend statunitense, settanta milioni di dollari. Cosa, questa, che non è capitata lo scorso anno e non è capitata quest’anno, quando i cinema hanno avuto il via libera per la riapertura. L’ultima volta che un film, all’esordio, ha saputo rompere il muro dei settanta milioni di dollari si è avuta nel 2019, con Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

