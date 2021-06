Famiglie A Teatro Estate: da giugno ad agosto, il teatro per bambini e ragazzi in tutte le sue sfaccettature (Di lunedì 28 giugno 2021) FATE, la rassegna promossa dal Comune di Bergamo e affidata a teatro Prova, rilancia spazi geografici e non solo, proponendo alle Famiglie un’Estate teatrale all’insegna della pluralità e dell’inclusione Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 28 giugno 2021) FATE, la rassegna promossa dal Comune di Bergamo e affidata aProva, rilancia spazi geografici e non solo, proponendo alleun’teatrale all’insegna della pluralità e dell’inclusione

Advertising

SalvoMorabito : RT @UilSicilia: #UILSICILIANEWS arriva come ogni lunedì per fare il punto sugli avvenimenti più importanti della settimana appena trascorsa… - LatinaQTW : “Famiglie a teatro summer edition”, gli appuntamenti a Sezze - SpelatGiorgio : RT @UilSicilia: #UILSICILIANEWS arriva come ogni lunedì per fare il punto sugli avvenimenti più importanti della settimana appena trascorsa… - CoopLiguria : RT @ArciValdiMagra: ???? Primo appuntamento della #rassegna itinerante per bimbi e famiglie '#Teatro Sotto Casa' sabato 3 luglio ore 21 al Ci… - UilSicilia : #UILSICILIANEWS arriva come ogni lunedì per fare il punto sugli avvenimenti più importanti della settimana appena t… -