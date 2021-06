False ricette per veri medicinali stupefacenti: arrestata intera famiglia, lo spaccio da Roma a Latina (VIDEO) (Di lunedì 28 giugno 2021) Analgesici oppioidi prescritti falsi medici e spacciati in provincia di Roma e Latina, utilizzando ricette del Sistema Sanitario Nazionale. I medicinali stupefacenti venivano acquistati nelle farmacie e, in un lasso di tempo di poco più di un anno e mezzo, avevano fruttato un guadagno di circa 50 mila euro. Per questo alle prime luci dell’alba di oggi, i Carabinieri del Nas di Latina, a conclusione di una complessa indagine, denominata “SISTERS” – coordinata e diretta, inizialmente dalla Procura della Repubblica di Latina e successivamente da quella di Velletri nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021) Analgesici oppioidi prescritti falsi medici e spacciati in provincia di, utilizzandodel Sistema Sanitario Nazionale. Ivenivano acquistati nelle farmacie e, in un lasso di tempo di poco più di un anno e mezzo, avevano fruttato un guadagno di circa 50 mila euro. Per questo alle prime luci dell’alba di oggi, i Carabinieri del Nas di, a conclusione di una complessa indagine, denominata “SISTERS” – coordinata e diretta, inizialmente dalla Procura della Repubblica die successivamente da quella di Velletri nella ...

