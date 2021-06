Fabio Fulco papà per la prima volta | Veronica Papa ha partorito

(Di lunedì 28 giugno 2021), ex compagno di Cristina Chiabotto, è diventatoper la. La compagna dell’attore,, ha dato alla luce una bambina. Ad annunciarlo è stato proprioche su Instagram ha pubblicato un’immagine emblematica: uno scatto che ritrae una statua dedicata alla maternità con una donna che stringe fra le braccia un bambino. “Oggi è il giorno più bello della mia vita!”, ha scritto. Immediati gli auguri di amici e follower che si sono complimentati per l’arrivo della piccola.è ...

Advertising

DonnaGlamour : Fabio Fulco papà e la lite social tra Vera Gemma e Antonella Elia: le news di gossip del weekend! - SmorfiaDigitale : Fabio Fulco diventato pap , Veronica ha partorito: il curioso annuncio - SmorfiaDigitale : Fabio Fulco diventato pap , Veronica ha partorito: il curioso annuncio - zazoomblog : Fabio Fulco è diventato papà Veronica ha partorito: il curioso annuncio - #Fabio #Fulco #diventato #Veronica -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Fulco

Prima figlia per l'attore cinquantenne, storico ex di Cristina ...ha annunciato di essere diventato papà per la prima volta: l'attore ha dato il lieto annuncio via social. Argomenti trattatiè padre: la figlia: l'amore ...Una bella notizia per l'attore che ha condiviso con i fan il suo primo meraviglioso Fiocco rosa. Fabio Fulco è diventato papà!Fabio Fulco papà. "Oggi é il giorno più bello della mia vita!" scrive l'attore, 50 anni, su Instagram annunciando la nascita della sua prima figlia, frutto dell'amore per la fidanzata Veronica Papa, 2 ...