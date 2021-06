Fabio Fulco papà a 50 anni | il nome e la prima foto della figlia

(Di lunedì 28 giugno 2021)a 50. L’attore e la compagna, Veronica Papa, sono diventati genitori per lavolta domenica 27 giugno 2021. A dare il grande annuncionascita ci ha pensato lui, con un post molto originale.su Instagram ha pubblicato uno scatto che ritrae una statua dedicata alla maternità con una donna che stringe fra le braccia un bambino. “Oggi è il giorno più bellomia vita!”, ha scritto ricevendo immediatamente un’infinità di auguri da parte di amici e follower che si sono complimentati per ...

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Fulco

Fabio Fulco è diventato papà a 50 anni. E' nato il frutto dell'amore tra il noto attore e la modella 25enne Veronica Papa. 'Oggi è il giorno più bello della mia vita!', ha scritto Fulco su Instagram. L'attore ha dato l'annuncio, sebbene in modo sibillino, su Instagram. Nei giorni scorsi, la sua compagna, l'imprenditrice e modella Veronica Papa ha spiegato che ormai ... Fabio Fulco è da pochissime ore diventato papà. Il celebre attore e la compagna Veronica Papa sono da qualche ora genitori di una bambina.