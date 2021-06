F1 | Mercedes pensa al 2022 | ma senza rinunciare a questo campionato

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 giugno 2021) Spielberg, 28 giu. (Adnkronos) - Il teamha dichiarato che, nonostante la quarta gara consecutivavittorie di domenica, è ben lungi dal cedere ildi Formula 1 alla Red Bull, la loro più grande rivale in questa stagione. "Siamo lontani dal. Ci saranno ancora buone gare e piste", ha detto Toto Wolff, Team Principal della, dopo il Gran Premio della Stiria in Austria, la casa della Red Bull. Tuttavia, ha sottolineato, non apporteranno modifiche fondamentali alla monoposto, dal momento che da tempo il marchio ...