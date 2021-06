F1 | Mercedes pensa al 2022 | ma senza rinunciare a questo campionato

(Di lunedì 28 giugno 2021) Spielberg, 28 giu. (Adnkronos) – Il teamha dichiarato che, nonostante la quarta gara consecutivavittorie di domenica, è ben lungi dal cedere ildi Formula 1 alla Red Bull, la loro più grande rivale in questa stagione. “Siamo lontani dal. Ci saranno ancora buone gare e piste”, ha detto Toto Wolff, Team Principal della, dopo il Gran Premio della Stiria in Austria, la casa della Red Bull. Tuttavia, ha sottolineato, non apporteranno modifiche fondamentali alla monoposto, dal momento che da tempo il marchio ...

- addictvedjuve2 : pensa tifare la mercedes (scuderia tedesca) o la red bull (scuderia austriaca) al posto della storica ferrari - King_Joker_lll : @alexsiaadv Pensa se andasse alla Mercedes o alla RedBull ... Potrebbe diventare un serio candidato al titolo - Imthebestfan44 : Chissà cosa pensa Roscoe, della situazione Mercedes - ineedlouis : Toto Wolff pensa ai tuoi piloti già con accordi Mercedes e tieni giù le mani da Leclerc grazie

...certo e riconoscibilità dialettica tutti coloro i quali fino a ieri sostenevano che la... Guai a chiil contrario. Però l'ascesa per niente resistibile di Max Verstappen e della Red Bull ...Ma viene da credere che forse Toto a Niki ci, eccome. Con a fianco Lauda, la sua capacità analitica superiore a distaccata, molto dentro le cose del team e soprattutto della Casa auto, ...Spielberg, 28 giu. (Adnkronos) - Il team Mercedes ha dichiarato che, nonostante la quarta gara consecutiva senza vittorie di domenica, è ben lungi dal cedere il campionato di Formula 1 alla Red Bull, ...E fanno quattro: in Austria è andato in onda il quarto Gran Premio di fila con vittoria Red Bull, ovvero il quarto senza vittoria Mercedes. Non accadeva dal 2013, ovvero da prima dell’Era ibrida. Nell ...