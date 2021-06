F1 Gp Stiria: La Ferrari c'è, ottimismo a Maranello per la 'rimonta austriaca' (Di lunedì 28 giugno 2021) La prima delle due prove sul tracciato austriaco ha restituito entusiasmo al team del Cavallino. A dare fiducia non sono il sesto e il settimo posto sul Red Bull Ring ma il modo in cui sono stati ... Leggi su today (Di lunedì 28 giugno 2021) La prima delle due prove sul tracciato austriaco ha restituito entusiasmo al team del Cavallino. A dare fiducia non sono il sesto e il settimo posto sul Red Bull Ring ma il modo in cui sono stati ...

Advertising

Tluigi15 : RT @FormulaPassion: #F1: #Sainz 'tappato' da #Hamilton al termine del #StyrianGP - thelastcornerit : Gp di Stiria, Pagelle: Verstappen non si ferma più, Hamilton rassegnato, Ferrari suona la 'carica'! -… - FormulaPassion : #F1 | Michael #Masi ha spiegato la decisione di non sanzionare Charles #Leclerc in seguito al contatto con Pierre G… - FormulaPassion : #F1 | Sainz ha chiesto alla #Ferrari di avvertire Mercedes della sua volontà di sdoppiarsi da #Hamilton, in modo da… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | Analizziamo gli assetti di Ferrari, Mercedes e Red Bull utilizzati in Stiria #F1inGenerale -