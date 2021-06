Ex-Ilva Genova, Orlando: “Ho chiesto lo stop alla cassa integrazione e l’azienda ha detto no” (Di lunedì 28 giugno 2021) Sulla cassa integrazione “ho chiesto che si soprassedesse, la richiesta non è stata accolta. Siamo nell’ambito del galateo istituzionale: quando si passerà ad esaminare la congruità del provvedimento, cosa che il ministro può fare solo quando la cassa è stata attivata con le risorse proprie, vedremo se ci sono gli strumenti per contestare quella scelta”. Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando oggi a Genova al termine del vertice in Prefettura con gli enti locali e i sindacati sulla vertenza ex Ilva. Orlando ha risposto così a chi chiedeva perché non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Sulla“hoche si soprassedesse, la richiesta non è stata accolta. Siamo nell’ambito del galateo istituzionale: quando si passerà ad esaminare la congruità del provvedimento, cosa che il ministro può fare solo quando laè stata attivata con le risorse proprie, vedremo se ci sono gli strumenti per contestare quella scelta”. Così il ministro del Lavoro Andreaoggi aal termine del vertice in Prefettura con gli enti locali e i sindacati sulla vertenza exha risposto così a chi chiedeva perché non ...

