Ex agente Mertens | A Napoli é icona e leggenda | chiuderà la carriera lì

Durante la trasmissione Radio Goal, su Radio KissKiss Napoli, è intervenuto l'ex agente di Dries Mertens, Lerby, queste le sue parole: "La trasformazione in vero 9 mi ha colpito. A Napoli é icona e leggenda, per lui Belgio-Italia sarà una gara speciale perché incontrerà i suoi compagni di squadra. Sono felice per lui e per il Napoli perché il matrimonio è incredibile. Dries chiuderà la carriera a Napoli. Quando firmammo il contratto con gli azzurri non avrei immaginato un percorso così lungo, definitivo".

