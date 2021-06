Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead danno il benvenuto al loro primo figlio (FOTO) (Di lunedì 28 giugno 2021) Ewan McGregor è diventato di nuovo papà proprio in questi giorni, dando il benvenuto a Laurie, primogenito nato dalla relazione con Mary Elizabeth Winstead. Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead sono diventati genitori, dando il benvenuto al loro primo bambino, Laurie, come hanno annunciato le sorelle maggiori Clara e Esther, figlie dell'attore di Obi-Wan Kenobi. Il piccolo Laurie è già famoso, non solo perché Ewan ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 giugno 2021)è diventato di nuovo papà proprio in questi giorni, dando ila Laurie,genito nato dalla relazione consono diventati genitori, dando ilalbambino, Laurie, come hanno annunciato le sorelle maggiori Clara e Esther, figlie dell'attore di Obi-Wan Kenobi. Il piccolo Laurie è già famoso, non solo perché...

MFleebaag : Ewan McGregor è diventato di nuovo papà AAAAAAAAA - ParamountItalia : L'attore scozzese è diventato papà per la quinta volta #EwanMcGregor #MaryElizabethWinstead - wildrouche : Buongiorno Ewan McGregor è diventato padre per la quinta volta - MsLuceGuida : RT @f4stfu5e: Ewan McGregor puoi diventare anche il mio di padre - TEMPTRVSS : io adesso devo andare a danza ma ho in testa solo la notizia che ewan mcgregor è ridiventato padre e mi viene da pi… -