Everton, striscione contro Benitez: “sappiamo dove vivi, non firmare” [FOTO] (Di lunedì 28 giugno 2021) L’Everton è alla ricerca del sostituto di Carlo Ancelotti, è vicinissimo l’accordo con Rafa Benitez. L’ex Napoli è reduce da due stagioni in Cina, al Dalian ed è pronto per una nuova avventura in Premier League. I tifosi dell’Everton sono però furiosi a causa del passato da allenatore del Liverpool, nelle ultime ore è stato esposto uno striscione durissimo, una minaccia pesantissima: “sappiamo dove vivi, non firmare”, la Polizia sta indagando sulla vicenda. La nota della Polizia è abbastanza chiara: “Questo messaggio ha causato angoscia e preoccupazione ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 28 giugno 2021) L’è alla ricerca del sostituto di Carlo Ancelotti, è vicinissimo l’accordo con Rafa. L’ex Napoli è reduce da due stagioni in Cina, al Dalian ed è pronto per una nuova avventura in Premier League. I tifosi dell’sono però furiosi a causa del passato da allenatore del Liverpool, nelle ultime ore è stato esposto unodurissimo, una minaccia pesantissima: “, non”, la Polizia sta indagando sulla vicenda. La nota della Polizia è abbastanza chiara: “Questo messaggio ha causato angoscia e preoccupazione ...

