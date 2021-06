Europei | Capello | Jorginho è il giocatore simbolo dell' Italia

Advertising

Gazzetta_it : VIDEO #Europei, #Capello vota #Italia: 'Velocità, tecnica e umiltà: solo noi abbiamo questo mix' - Gazzetta_it : VIDEO #Europei, #Capello: '#Germania favorita numero 1. L'#Inghilterra? Ha la scimmia sulla spalla' -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Capello

E' il parere di Fabioai microfoni di Radio Anch'io Sport sull'Italia aglidi calcio. "La nostra - aggiunge- è una rosa di qualità, solo il Portogallo aveva una rosa come la ...... sono in corso gli. La Nazionale di Roberto Mancini ieri ha battuto agli ottavi di finale ... La partita, come sottolineato anche da Fabioe Andrea Scanzi , non è stata semplice. Alla ..."Jorginho è il giocatore simbolo dell'Italia, grazie a lui l'Italia è riuscita a non prendere gol. Vedendolo dal vivo, l'ho seguito bene e mi sono accorto di quanto è importante". (ANSA) ...Tale padre, tale figlio. Perché non era mai accaduto che padre e figlio segnassero entrambi in un Europeo Un record di famiglia Fino a sabato 26 giugno quel gol di Enrico (in totale 17 presenze e 7 go ...