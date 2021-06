(Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Sulla prossima partita dell'Italia agli"non dico niente, perché non voglio portare sfortuna.di vedere tantima non a inizio partita, durante la partita come Chiesail. Da tifoso deglivenerdì sera mi auguro di vedere tanti inginocchiamenti in seguito alle reti fatte. Però per scaramanzia non dico nulla, dico solo che abbiamo una grande squadra, un grande collettivo e un grande mister". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ai microfoni di Rtl 102.5, ...

Advertising

EnricoLetta : Oggi il bivio è apparso in tutta la sua chiarezza. Da una parte i valori europei di tolleranza e libertà. Dall’altr… - TV7Benevento : Europei: Salvini, 'spero azzurri inginocchiati dopo goal'... - Marisab79879802 : RT @tormalina33: Salvini è diventato peggio di Cettolaqualunque da quando lecca il culo ..dal di dentro.. a Draghi è diventato la macchiett… - jobwithinternet : RT @tormalina33: Salvini è diventato peggio di Cettolaqualunque da quando lecca il culo ..dal di dentro.. a Draghi è diventato la macchiett… - d_essere : RT @tormalina33: Salvini è diventato peggio di Cettolaqualunque da quando lecca il culo ..dal di dentro.. a Draghi è diventato la macchiett… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Salvini

Adnkronos

SI AI CONSERVATORIPer Giorgia Meloni "Conservatoriè oggi il partito, il gruppo ... Il partito diper ora si mostra distante. Lei prende atto che non ci sono ancora punti di ...Gli azzurri, o meglio, l'Italia sono ai quarti di finale deglidi calcio e l'abbraccio tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli è per tutti l'immagine più ... La triade Conte " Meloni "...Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Sulla prossima partita dell'Italia agli Europei "non dico niente, perché non voglio portare sfortuna. Spero di vedere tanti azzurri inginocchiati ma non a inizio partita, d ...Roma, 28 giu. "Oggi pomeriggio andrò" in Val di Susa "a visitare il cantiere della più grande opera pubblica in corso: quattromila posti di lavoro, soprattutto ...