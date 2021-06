Europei | Rambaudi | ' Austria squadra brillante ma l' Italia ha saputo soffrire' **

(Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "La partita con l'è stata difficile per tanti motivi, per la tensione di una partita da dentro fuori, perché era tanto che l'non giocava partite così importanti e inoltre si è trovata davanti unama comunque ha". Lo ha detto Roberto, ex giocatore della Lazio e della Nazionale, all'Adnkronos in merito alla vittoria dell'ai supplementari contro l'nella sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. "Non sempre si vince dominando - ...

"Il tridente della Nazionale mi ricorda quello del Foggia di Zeman:- Baiano - Signori. Non è un caso che 5 su 6 sono allenati dal tecnico boemo visto che Insigne ed Immobile sono passati da lui. Per non dimenticare Verratti". Così l'ex attaccante di Lazio, ......anni ha macinato azioni da rete finalizzate dal trio delle meraviglie Baiano - Signori -: ... (Getty Images) tutte le notizie di immobile insigne zeman Leggi i commenti2021: tutte le ...Roma, 28 giu. "Con il Belgio faremo bene così come stiamo facendo. Non mi stancherò mai di ripetere che la Nazionale ha il centrocampo migliore del mondo, sia c ...Roma, 28 giu. "Abbiamo la libertà di scelta, quindi ognuno è libero di fare come meglio crede. Importante è che la base sia il rispetto". Lo ha detto Roberto Ra ...