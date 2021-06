Europei | Petkovic | con Francia facciamo un altro passo avanti

(Di lunedì 28 giugno 2021) "Siamo credibili per la maggior parte del mondo. Tutti credono e pensano che stiamo facendo un buonissimo lavoro e le chiacchiere non servono. Dovremo entrare in campo e dimostrarlo per 90'". Per il ...

Per il suo commissario tecnico Vladimir Petkovic la Svizzera è pronta ad affrontare la missione impossibile contro la favoritissima Francia agli ottavi degli Europei. "L'esperienza, soprattutto se è ..."