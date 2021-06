Advertising

Gazzetta_it : Sì Italia, siamo ai quarti! Chiesa e Pessina entrano e fanno fuori l'Austria - SkySport : ITALIA-AUSTRIA 2-1 Risultato dopo i tempi supplementari ? ? #Chiesa (95’) ? #Pessina (105’) ? #Kalajdzic (114’) ? E… - SkySport : MATTEO PESSINA? L’Italia è in vantaggio GLI HL ?? - sportli26181512 : Europei, Pessina: 'Italia favorita? Sapevamo già di essere forti': Il centrocampista azzurro si gode il momento di… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Europei, Daino: 'Chiesa per me deve giocare e occhio anche a Pessina e Locatelli' -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Pessina

COVERCIANO (Firenze) - Protagonista di Euro 2020 grazie ai gol segnati contro Galles e Austria, Matteosi gode il bel momento con la maglia della nazionale azzurra: " Gli altri ci danno fra i favoriti? Loro se ne sono accorti adesso, ma noi lo abbiamo sempre pensato - le parole del ...Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista dell'Italia, Matteo, ha parlato del suo momento in vista della sfida valida per i quarti di finale deglicontro il Belgio . PARTE DEL GRUPPO - 'Ero partito come ventisettesimo, non ci pensavo però più di ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Daniele Daino, allenatore: "Chi arriva fino in fondo a Euro 2020? Anche chi non gioca bene adesso ha individualità important ...Matteo Pessina è pronto. Matteo Pessina è pronto per giocare contro il Belgio. E a stupire ancora. "Il mister farà delle scelte e noi siamo tutti pronti, si è già visto - rac ...