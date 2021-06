Europei: Martinez, ottimista per Hazard e Van de Bruyne (Di lunedì 28 giugno 2021) "Le prime notizie non sono poi così male per Eden Hazard e Kevin Van de Bruyne. Non c'è nessun grosso problema. Lavoreranno con noi questa settimana e vedremo se potranno essere pronti per venerdì". ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) "Le prime notizie non sono poi così male per Edene Kevin Van de. Non c'è nessun grosso problema. Lavoreranno con noi questa settimana e vedremo se potranno essere pronti per venerdì". ...

Advertising

Gazzetta_it : Martinez: “L’Italia un esempio, è la squadra migliore del torneo” - SkySport : Belgio, Martinez: 'L'Italia è un esempio, miglior squadra degli Europei' #SkyEuro2020 #Euro2020 #SkySport #Martinez… - sportli26181512 : Martinez ci crede: 'Gli Europei di De Bruyne e Eden Hazard non sono finiti': Martinez ci crede: 'Gli Europei di De… - ElTrattore : RT @Gazzetta_it: Martinez: 'Gli Europei di De Bruyne e Eden Hazard non sono finiti' #euro2020 - Gazzetta_it : Martinez: 'Gli Europei di De Bruyne e Eden Hazard non sono finiti' #euro2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Martinez Europei: Martinez, ottimista per Hazard e Van de Bruyne Lo ha detto in conferenza stampa Roberto Martinez, ct del Belgio che il 2 luglio affronterà l'Italia nei quarti di finale degli Europei 2020. Quella con gli Azzurri "sarà una partita diversa - ha ...

Martinez fiducioso: "Proveremo a recuperare De Bruyne e Hazard" Lo ha detto in conferenza stampa Roberto Martinez, ct del Belgio che il 2 luglio affronterà l'Italia nei quarti di finale degli Europei 2020. Quella con gli Azzurri "sarà una partita diversa - ha ...

Europei: Martinez, contro Italia non cambieremo nostro gioco Agenzia ANSA Martinez fiducioso: "Proveremo a recuperare De Bruyne e Hazard" Lo ha detto in conferenza stampa Roberto Martinez, ct del Belgio che il 2 luglio affronterà l'Italia nei quarti di finale degli Europei 2020. Quella con gli Azzurri "sarà una partita diversa - ha ...

Non solo De Bruyne e Hazard: un altro infortunio per il Belgio Il Belgio, che affronterà l’Italia nei quarti di finale degli Europei, deve fare i conti con gli infortuni patiti da Eden Hazard e Kevin De ...

Lo ha detto in conferenza stampa Roberto, ct del Belgio che il 2 luglio affronterà l'Italia nei quarti di finale degli2020. Quella con gli Azzurri "sarà una partita diversa - ha ...Lo ha detto in conferenza stampa Roberto, ct del Belgio che il 2 luglio affronterà l'Italia nei quarti di finale degli2020. Quella con gli Azzurri "sarà una partita diversa - ha ...Lo ha detto in conferenza stampa Roberto Martinez, ct del Belgio che il 2 luglio affronterà l'Italia nei quarti di finale degli Europei 2020. Quella con gli Azzurri "sarà una partita diversa - ha ...Il Belgio, che affronterà l’Italia nei quarti di finale degli Europei, deve fare i conti con gli infortuni patiti da Eden Hazard e Kevin De ...