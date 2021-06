Europei: Martinez, contro Italia non cambieremo nostro gioco (Di lunedì 28 giugno 2021) "contro l'Italia non cambieremo il nostro gioco. Non gli lasceremo il possesso del pallone per giocare in contropiede. Siamo orgogliosi della nostra squadra, delle nostre qualità. Sappiamo di poter ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) "l'nonil. Non gli lasceremo il possesso del pallone per giocare inpiede. Siamo orgogliosi della nostra squadra, delle nostre qualità. Sappiamo di poter ...

Gazzetta_it : Martinez: “L’Italia un esempio, è la squadra migliore del torneo” - SkySport : Belgio, Martinez: 'L'Italia è un esempio, miglior squadra degli Europei' #SkyEuro2020 #Euro2020 #SkySport #Martinez… - sportli26181512 : Martinez ci crede: 'Gli Europei di De Bruyne e Eden Hazard non sono finiti': Martinez ci crede: 'Gli Europei di De… - ElTrattore : RT @Gazzetta_it: Martinez: 'Gli Europei di De Bruyne e Eden Hazard non sono finiti' #euro2020 - Gazzetta_it : Martinez: 'Gli Europei di De Bruyne e Eden Hazard non sono finiti' #euro2020 -