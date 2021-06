Europei | focolai negli stadi ma L' Uefa va avanti A Roma allarme variante Delta

Advertising

fattoquotidiano : VARIANTE ALLO STADIO Uefa, abbiamo un problema, qualcosa nel Gruppo B è andato storto. È infatti ormai certo che gl… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: VARIANTE ALLO STADIO Uefa, abbiamo un problema, qualcosa nel Gruppo B è andato storto. È infatti ormai certo che gli E… - giusyoni : @Corriere @IsraelCoenM Mah... è una roulette russa... E temo che dagli Europei non ne esca nulla di buono sul front… - alfredotec6 : RT @fattoquotidiano: VARIANTE ALLO STADIO Uefa, abbiamo un problema, qualcosa nel Gruppo B è andato storto. È infatti ormai certo che gli E… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: VARIANTE ALLO STADIO Uefa, abbiamo un problema, qualcosa nel Gruppo B è andato storto. È infatti ormai certo che gli E… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei focolai

Da San Pietroburgo a Copenaghen: iagliNe sanno qualcosa gli italiani che non sono potuti andare a Londra per l'ottavo, o quelli che ci sono andati e sono rimasti in 'bolla' per 36 ...... rispetto al tradizionale Covid - 19, la variante sta innescando pericolosissimi. Ultimo, ...venerdì è stato segnato anche a San Pietroburgo (che ospiterà uno dei quarti di finale degli),...Il virologo: «Dobbiamo averle sempre con noi e metterle nei luoghi al chiuso e quando c’è affollamento. Sulle sospensioni del personale sanitario, medici compresi, dico che si tratta di un messaggio c ...Ieri i contagi erano saliti di 15.810. Continua a correre l’epidemia di Covid nel Regno Unito, a causa soprattutto della variante Delta. Sul fronte delle vittime, l'alto numero dei vaccinati continua ...