Europei, diretta Francia - Svizzera ore 21: come vederla in tv e formazioni ufficiali (Di lunedì 28 giugno 2021) BUCAREST (ROMANIA) - Proseguono gli ottavi di finale a Euro 2020. Alle ore 21, alla National Arena Bucharest di Bucarest, Romania, i campioni del mondo della Francia sfidano la Svizzera . La nazionale ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 giugno 2021) BUCAREST (ROMANIA) - Proseguono gli ottavi di finale a Euro 2020. Alle ore 21, alla National Arena Bucharest di Bucarest, Romania, i campioni del mondo dellasfidano la. La nazionale ...

Advertising

fanpage : Un'immagine splendida! ???? #ItaliaAustria #ITAAUT - infoitsport : LIVE Croazia-Spagna 1-1, Europei 2021 in DIRETTA: errore di Unai Simon, rimedia Sarabia dopo i primi 45' - infoitsport : Croazia - Spagna 1-1 LIVE - Europei. La diretta della partita - zazoomblog : LIVE Croazia-Spagna 1-1 Europei 2021 in DIRETTA: errore di Unai Simon rimedia Sarabia dopo i primi 45? - #Croazia-… - zazoomblog : LIVE Croazia-Spagna 1-0 Europei 2021 in DIRETTA: Unai Simon non controlla il pallone e fa autogol! - #Croazia-Spag… -