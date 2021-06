Europei, Chef Colonna: “Contrario ad azzurri in ginocchio, contestazione strumentalizzata in tv” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Non penso che inginocchiarsi durante le partite di calcio risolva il problema del razzismo. Si tratta di un atto di estrema contestazione sfruttato e strumentalizzato dinanzi a milioni di telespettatori. Ci nascondiamo dietro ad un finto perbenismo invece di affrontare e discutere le difficoltà nei luoghi deputati “. E’ quanto dichiara all’Adnkronos lo Chef Antonello Colonna, acceso tifoso romanista che in questi giorni sta seguendo gli Europei di calcio. “Non sono d’accordo con decisioni che vengono prese dall’alto – aggiunge Colonna- E’ un tipo di comunicazione socio-politica che non condivido, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 giugno 2021) “Non penso che inginocchiarsi durante le partite di calcio risolva il problema del razzismo. Si tratta di un atto di estremasfruttato e strumentalizzato dinanzi a milioni di telespettatori. Ci nascondiamo dietro ad un finto perbenismo invece di affrontare e discutere le difficoltà nei luoghi deputati “. E’ quanto dichiara all’Adnkronos loAntonello, acceso tifoso romanista che in questi giorni sta seguendo glidi calcio. “Non sono d’accordo con decisioni che vengono prese dall’alto – aggiunge- E’ un tipo di comunicazione socio-politica che non condivido, ...

