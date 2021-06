Europei, Azpilicueta difende Simon: “Fiducia nel portiere, vincere così ci carica” (Di lunedì 28 giugno 2021) Cesar Azpilicueta spiega il suo punto di vista sulla vittoria della Spagna agli ottavi contro la Croazia Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 giugno 2021) Cesarspiega il suo punto di vista sulla vittoria della Spagna agli ottavi contro la Croazia

Advertising

OptaPaolo : 31 - César #Azpilicueta, che ha segnato il suo primo gol in assoluto con la Spagna (27a presenza in Nazionale), è d… - SkySport : CROAZIA-SPAGNA 3-5 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? aut. #Simon (20’) ? #Sarabia (38') ?… - fabiochiarugi : RT @SkySport: CROAZIA-SPAGNA 3-5 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? aut. #Simon (20’) ? #Sarabia (38') ? #Azpilicueta (38') ?… - Fprime86 : RT @SkySport: CROAZIA-SPAGNA 3-5 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? aut. #Simon (20’) ? #Sarabia (38') ? #Azpilicueta (38') ?… - Edorsi53 : RT @gippu1: La #Spagna è la prima squadra nella storia degli Europei che manda in gol cinque giocatori diversi nella stessa partita: Sarabi… -