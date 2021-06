Europei 2021, per la Francia niente sesso in ritiro. Deschamps impone l’astinenza (Di lunedì 28 giugno 2021) Massima concentrazione solo sulle partite, nessuna trasgressione alle regole è consentita. Da quando è cominciata l’avventura degli Europei di calcio, il CT della Francia Didier Deschamps è stato chiaro: astinenza fino alla fine. Mogli e fidanzate possono al massimo essere salutate a distanza, nessun contatto ma soprattutto niente sesso. “È dura per tutti, giocatori e staff, ma va accettato” ha dichiarato l’attaccante Antoine Griezmann. Una fonte anonima dello staff francese ha riferito al quotidiano Le Parisien: “L’astineneza non crea tensioni, ma è un argomento molto discusso. Anche perché diventa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Massima concentrazione solo sulle partite, nessuna trasgressione alle regole è consentita. Da quando è cominciata l’avventura deglidi calcio, il CT dellaDidierè stato chiaro: astinenza fino alla fine. Mogli e fidanzate possono al massimo essere salutate a distanza, nessun contatto ma soprattutto. “È dura per tutti, giocatori e staff, ma va accettato” ha dichiarato l’attaccante Antoine Griezmann. Una fonte anonima dello staff francese ha riferito al quotidiano Le Parisien: “L’astineneza non crea tensioni, ma è un argomento molto discusso. Anche perché diventa ...

