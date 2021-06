Europei 2021 | la prima vera sorpresa arriva da Budapest | la Repubblica Ceca elimina l’Olanda Ai quarti con la Danimarca

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ladi Euro 2020da: la bellissima Olanda ammirata nella fase a gironi è statata dallaagli ottavi di finale. Due a zero il risultato finale, che permette ai cechi di qualificarsi aidi finale, dove affronteranno la, che ieri ha superato il Galles. Gara equilibrata nel primo tempo, poi nella ripresa la svoltaal 55? quando viene espulso per un fallo di mano il difensore della Juventus de Ligt. Gli Oranje perdono le ...

Advertising

SkySport : ?? MANCINI-VIALLI ?? L'abbraccio liberatorio a Wembley ?? - petergomezblog : San Pietroburgo, record di morti per Covid nel mezzo degli Europei. Contagi tra i tifosi tornati in Finlandia dopo… - Gazzetta_it : Sì Italia, siamo ai quarti! Chiesa e Pessina entrano e fanno fuori l'Austria - sportli26181512 : Martinez: “L’Italia un esempio, è la squadra migliore del torneo”: Martinez: “L’Italia un esempio, è la squadra mig… - glooit : Europei 2021, Belgio-Portogallo 1-0 risultato finale: decide Thorgan Hazard leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Europei 2021

Corriere della Sera

Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie Gasport 27 giugnoSarà Belgio - Italia . È l'eterna incompiuta del calcio, da tempo al n.1 del ranking Fifa ma mai conquistatrice di un trofeo, la prossima avversaria degli azzurri: venerdì 2 luglio a Monaco di Baviera ...Probabilmente, per sperare di qualificarsi alle semifinali, l’unica speranza è quella di riprendere il cammino da dove lo si era lasciato. E’ evidente, però, che gli uomini di Mancini dovranno alzare ...A Siviglia i campioni in carica ci provano in tutti i modi, colpiscono un palo e alla fine vengono battuti da un solo tiro in porta di Thorgan Hazard ...