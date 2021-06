Europei 2021 – Belgio-Italia: Bonucci-Chiellini, coppia anti Lukaku | VIDEO (Di lunedì 28 giugno 2021) La curiosità: con Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, tra club e Nazionale, il centravanti belga Romelu Lukaku è ancora a secco di reti Leggi su pianetamilan (Di lunedì 28 giugno 2021) La curiosità: con Leonardoe Giorgio, tra club e Nazionale, il centravbelga Romeluè ancora a secco di reti

Advertising

SkySport : ?? MANCINI-VIALLI ?? L'abbraccio liberatorio a Wembley ?? - repubblica : ?? Europei, gli azzurri hanno deciso: si inginocchieranno insieme al Belgio contro il razzismo - Inter : ? | #EURO2020 L’Italia vince ai supplementari e vola ai quarti, Barella in campo per 68 minuti ?? - GiovannaDiTroia : RT @franciungaro: #Mancini, #Vialli e quell'#abbraccio Basta guardarlo per rivedere la #nostra #storia, la storia di tutti noi, di un'Ital… - sportli26181512 : Il Belgio a Monaco s'inginocchierà. E anche gli azzurri per solidarietà: Il Belgio a Monaco s'inginocchierà. E anch… -