Euro2021, l’Italia contro il Belgio si affida… alla storia (Di lunedì 28 giugno 2021) Cresce sempre di più l’attesa in vista del quarto di finale tra Italia e Belgio, si preannuncia una partita equilibrata tra due squadre forti ed in grado di vincere la competizione. La compagine di Roberto Mancini è reduce dal sofferto successo contro l’Austria, gli azzurri hanno vinto con il risultato di 2-1 dopo i tempi supplementari grazie ai gol di Chiesa e Pessina. Sfida difficile anche per il Belgio che ha avuto la meglio del Portogallo, l’uomo del match è stato Thorgan Hazard. In vista della partita di venerdì il Ct Martinez dovrà valutare le condizioni di due uomini fondamentali alle prese con infortuni: De Bruyne e Hazard, c’è ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 28 giugno 2021) Cresce sempre di più l’attesa in vista del quarto di finale tra Italia e, si preannuncia una partita equilibrata tra due squadre forti ed in grado di vincere la competizione. La compagine di Roberto Mancini è reduce dal sofferto successol’Austria, gli azzurri hanno vinto con il risultato di 2-1 dopo i tempi supplementari grazie ai gol di Chiesa e Pessina. Sfida difficile anche per ilche ha avuto la meglio del Portogallo, l’uomo del match è stato Thorgan Hazard. In vista della partita di venerdì il Ct Martinez dovrà valutare le condizioni di due uomini fondamentali alle prese con infortuni: De Bruyne e Hazard, c’è ...

