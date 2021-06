Euro 2020. Spagna avanti ai supplementari, Croazia battuta 5-3 (Di lunedì 28 giugno 2021) Autogol per un erroraccio del portiere, le 'Furie rosse' rimediano e sono sul 3-1 all'85'. Ai croati bastano pochi minuti, dopo una prestazione sottotono, per pareggiare e portare il confronto all'overtime. Dove decidono Morata e Oyarzabal Leggi su rainews (Di lunedì 28 giugno 2021) Autogol per un erroraccio del portiere, le 'Furie rosse' rimediano e sono sul 3-1 all'85'. Ai croati bastano pochi minuti, dopo una prestazione sottotono, per pareggiare e portare il confronto all'overtime. Dove decidono Morata e Oyarzabal

Croazia - Spagna 3 - 5. Furie Rosse ai quarti dopo i supplementari. Decidono Morata e Oyarzabal Ottavo di finale spumeggiante quello tra Croazia e Spagna , che nel pomeriggio di Copenaghen danno vita ad un pirotecnico 3 a 5 che qualifica ai quarti di finale di Euro 2020 le Furie Rosse di Luis Enrique. La partita si decide ai tempi supplementari, dopo che nei regolamentari i croati erano stati bravi a recuperare uno svantaggio di 3 reti a 1 negli ultimi ...

Euro 2020, se il Belgio si inginocchierà lo farà anche l'Italia: le reazioni Tuttosport Valentina Bisti (Tg1) aggredita in diretta a Euro 2020: «Inseguita e insultata dai tifosi» (Corriere TV) La giornalista Valentina Bisti, volto del Tg1 e di Unomattina, è stata aggredita da un gruppo di tifosi mentre tentava di realizzare un servizio su Euro 2020. La denuncia di Valentina ...

Euro2020: Repubblica Ceca ai quarti, Olanda ko a sorpresa 2-0 27 giugno 2021La Repubblica Ceca stende 2-0, a sorpresa, l'Olanda e si qualifica per i quarti di finale di Euro 2020 dove affronterà la Danimarca che ha superato il Galles. Gara ...

