Euro 2020, risultato clamoroso: Francia eliminata! Passa la Svizzera. (Di lunedì 28 giugno 2021) risultato a sorpresa in questo ottavo di finale di Euro 2020, la Francia campione del mondo e favorita del torneo è stata eliminata dalla Svizzera! Prestazione tutta grinta, cuore e gioco di squadra degli Elvetici che anche sotto 3-1 hanno avuto la forza di rimontare e vincere la partita ai rigori. Francia – Svizzera il primo tempo La partita della Francia con la Svizzera sembrava quasi una formalità, il Passaggio dei francesi sembrava scontato. Il match inizia come da pronostico i campioni del mondo attaccano, gli ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 giugno 2021)a sorpresa in questo ottavo di finale di, lacampione del mondo e favorita del torneo è stata eliminata dalla! Prestazione tutta grinta, cuore e gioco di squadra degli Elvetici che anche sotto 3-1 hanno avuto la forza di rimontare e vincere la partita ai rigori.il primo tempo La partita dellacon lasembrava quasi una formalità, ilggio dei francesi sembrava scontato. Il match inizia come da pronostico i campioni del mondo attaccano, gli ...

