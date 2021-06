Euro 2020, media Olanda: “Pagata stupidità de Boer. Repubblica Ceca a livello del Groningen” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Gli Oranje pagano pegno per la stupidità di Frank de Boer”. Un vero e proprio attacco frontale quello del Telegraaf nei confronti di Frank de Boer, all’indomani della sconfitta dell’Olanda contro la Repubblica Ceca per 0-2, nella partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. L’Olanda “ha gettato sabbia negli occhi di tutti, compresa sé stessa”, prosegue il quotidiano, “poi è stata eliminata da un gruppo di calciatori mediocri”. Il Telegraaf non risparmia anche critiche ai giocatori, composto dalle “‘stelle'” di Liverpool, ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) “Gli Oranje pagano pegno per ladi Frank de”. Un vero e proprio attacco frontale quello del Telegraaf nei confronti di Frank de, all’indomani della sconfitta dell’contro laper 0-2, nella partita valida per gli ottavi di finale di. L’“ha gettato sabbia negli occhi di tutti, compresa sé stessa”, prosegue il quotidiano, “poi è stata eliminata da un gruppo di calciatori mediocri”. Il Telegraaf non risparmia anche critiche ai giocatori, composto dalle “‘stelle'” di Liverpool, ...

