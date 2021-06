Euro 2020 | l’Italia trova il Belgio ma senza De Bruyne e Hazard

(Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo la vittoria contro il Portogallo, ilaffronterà. Molto probabilmente, dovrà farloDe, usciti infortunati Come riporta la Gazzetta dello Sport, ilsarà il prossimo avversario del. Tuttavia, la squadra di Roberto Martinez dovrà fare probabilmente a meno di Kevin Dee Eden. Come si legge sul quotidiano: «Il primo è stato azzoppato da un’entrataccia di Palhinha e si temono lesioni alla caviglia sinistra di KDB: oggi gli accertamenti strumentali, se risulterannocoinvolti i ...

Advertising

sscnapoli : ???? | #ItaliaAustria 2-1 dopo i tempi supplementari. @Lor_Insigne, Di Lorenzo e Meret ai quarti di finale di… - SkySport : ITALIA-AUSTRIA 2-1 Risultato dopo i tempi supplementari ? ? #Chiesa (95’) ? #Pessina (105’) ? #Kalajdzic (114’) ? E… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - Chiariello_CS : RT @Agenzia_Italia: Hazard e De Bruyne potrebbero saltare la sfida tra Italia e Belgio - 85AleFrau : RT @Agenzia_Italia: Hazard e De Bruyne potrebbero saltare la sfida tra Italia e Belgio -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

La grave perdita L'Inter pagò Hakimi nell'aprile della bellezza di 40 milioni died ora vista la situazione in cui versa Suning si è trovata costretta a vendere uno dei pezzi da novanta ...Hazard e De Bruyne potrebbero saltare la sfida tra Italia e ...Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Croazia-Spagna, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. Tutto pronto a Copenaghen per la sfida che mette di fronte i ragazzi di Dalic e la squ ...Il Belgio ieri sera ha superato il portogallo per 1-0 e con questo risultato approda ai quarti di finale di Euro 2020. C'è però forte preoccupazione in ...