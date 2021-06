Euro 2020 | le partite di lunedì 28 giugno | Spagna all' esame Croazia alle 18 Mbappé e la Francia contro la Svizzera

Advertising

sscnapoli : ???? | #ItaliaAustria 2-1 dopo i tempi supplementari. @Lor_Insigne, Di Lorenzo e Meret ai quarti di finale di… - SkySport : ITALIA-AUSTRIA 2-1 Risultato dopo i tempi supplementari ? ? #Chiesa (95’) ? #Pessina (105’) ? #Kalajdzic (114’) ? E… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - NCN_it : EURO 2020: OGGI IN CAMPO CROAZIA-SPAGNA E FRANCIA-SVIZZERA #euro2020 #croaziaspaga #franciasvizzera - GdB_it : Euro 2020: Portogallo ko, l'avversaria dell'Italia sarà il Belgio -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

... offrendo la possibilità ai lavoratori italiani di ricevere ben 100in più al mese in busta ... emerso in seguito alla dichiarazione 730 dei redditi. Infine, un'ultima novità che entrerà in ...Variazione positiva per la raccolta lorda di strumenti finanziari che nelsi è attestata a 382,6 miliardi di, evidenziando un rialzo del 7,9 per cento. In ribasso, invece, la raccolta di ...ROME, JUN 28 - The image of Italy coach Roberto Mancini and his assistant and old friend Gianluca Vialli hugging during the Azzurri's 2-1 win over Austria in the last-16 of Euro 2020 on Saturday has m ...Roma, 28 giu. (Adnkronos/Dpa) - Il Belgio è seriamente preoccupato per le condizioni di Kevin De Buryne e Eden Hazard: l'infortunio al tendine del ginocchio subito dall'attaccante del Real Madrid, nel ...