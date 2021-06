Euro 2020, la Francia esce ai rigori: Mbappé tradisce, la Svizzera vola ai quarti (Di martedì 29 giugno 2021) La prima della classe esce di scena. E adesso l'Europeo è senza padroni. La Svizzera fa la partita della vita nell'ottavo di finale di Bucarest, elimina la Francia ai calci di rigore e approda ai quarti contro la Spagna dopo una partita pirotecnica. I campioni del mondo in carica vanno sotto, trafitti da Seferovic, raddrizzano la gara nella ripresa dopo l'errore su rigore di Rodriguez ma nel giro di venti minuti sembrano rimettere le cose a posto, con la doppietta di Benzema e la magia di Pogba. Invece gli elvetici riscrivono la storia di questo Euro 2020, agguantando il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) La prima della classedi scena. E adesso l'peo è senza padroni. Lafa la partita della vita nell'ottavo di finale di Bucarest, elimina laai calci di rigore e approda aicontro la Spagna dopo una partita pirotecnica. I campioni del mondo in carica vanno sotto, trafitti da Seferovic, raddrizzano la gara nella ripresa dopo l'errore su rigore di Rodriguez ma nel giro di venti minuti sembrano rimettere le cose a posto, con la doppietta di Benzema e la magia di Pogba. Invece gli elvetici riscrivono la storia di questo, agguantando il ...

Advertising

ilpost : All’estero vanno matti per come l’Italia canta l’inno di Mameli - SkySport : FRANCIA-SVIZZERA 7-8 Risultato dopo i calci di rigore ? ? #Seferovic (15’) ? #Benzema (57’) ? #Benzema (59’) ?… - Corriere : Euro 2020, dalla Finlandia alla Danimarca è allarme per i tifosi contagiati dalla variante Delta - normangobbi : RT @RSIsport: ????????? LA SVIZZERA È AI QUARTI DI FINALE DI EURO 2020! I rossocrociati battono la Francia 5-4 ai calci di rigore (tempi regola… - pazzodigiuve : RT @taylorjoyismo: RT se hai segnato gli stessi gol di Kylian Mbappé ad Euro 2020 -