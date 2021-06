Euro 2020, gli Azzurri contro il Belgio si inginocchieranno: «Ma non condividiamo la campagna Black Lives Matter» (Di lunedì 28 giugno 2021) Nella sfida dei quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio la nazionale italiana si inginocchierà. E’ questa l’indiscrezione – raccolta da La Repubblica e dal Corriere della Sera – che arriva da Coverciano sulla prossima partita della squadra di Roberto Mancini. Come aveva fatto capire già il capitano azzurro, Giorgio Chiellini, la Nazionale si inginocchierà solo perché gli avversari lo faranno. Dall’inizio della competizione il Belgio ha sempre compiuto il gesto diventato noto con il Black Lives Matter e la sfida di venerdì non farà eccezione. ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 giugno 2021) Nella sfida dei quarti di finale diilla nazionale italiana si inginocchierà. E’ questa l’indiscrezione – raccolta da La Repubblica e dal Corriere della Sera – che arriva da Coverciano sulla prossima partita della squadra di Roberto Mancini. Come aveva fatto capire già il capitano azzurro, Giorgio Chiellini, la Nazionale si inginocchierà solo perché gli avversari lo faranno. Dall’inizio della competizione ilha sempre compiuto il gesto diventato noto con ile la sfida di venerdì non farà eccezione. ...

