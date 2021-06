Euro 2020, Francia-Svizzera: shock transalpino, rimonta degli elvetici. Spagna ai... (Di martedì 29 giugno 2021) Incredibile, ma vero. La Francia esce di scena negli ottavi di finale di Euro 2020, contro una fantastica Svizzera. Una partita meravigliosa, che ha regalato spettacolo per oltre 120 minuti. La Francia dopo essersi ritrovato in svantaggio nel... Leggi su mediagol (Di martedì 29 giugno 2021) Incredibile, ma vero. Laesce di scena negli ottavi di finale di, contro una fantastica. Una partita meravigliosa, che ha regalato spettacolo per oltre 120 minuti. Ladopo essersi ritrovato in svantaggio nel...

Advertising

ilpost : All’estero vanno matti per come l’Italia canta l’inno di Mameli - SkySport : FRANCIA-SVIZZERA 7-8 Risultato dopo i calci di rigore ? ? #Seferovic (15’) ? #Benzema (57’) ? #Benzema (59’) ?… - Corriere : Euro 2020, dalla Finlandia alla Danimarca è allarme per i tifosi contagiati dalla variante Delta - PuliTheStrings : RT @HazardFIicks: Mbappe in Euro 2020 - lekily : RT @RSIsport: ????????? LA SVIZZERA È AI QUARTI DI FINALE DI EURO 2020! I rossocrociati battono la Francia 5-4 ai calci di rigore (tempi regola… -