Euro 2020, Francia-Svizzera: Mbappé e Benzema sfidano il tridente elvetico. (Di lunedì 28 giugno 2021) Alle ore 21.00, alla National Arena Bucharest di Bucarest, i campioni del mondo della Francia sfidano la Svizzera

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Croazia - Spagna 3 - 5. Furie Rosse ai quarti dopo i supplementari. Decidono Morata e Oyarzabal Ottavo di finale spumeggiante quello tra Croazia e Spagna , che nel pomeriggio di Copenaghen danno vita ad un pirotecnico 3 a 5 che qualifica ai quarti di finale di Euro 2020 le Furie Rosse di Luis Enrique. La partita si decide ai tempi supplementari, dopo che nei regolamentari i croati erano stati bravi a recuperare uno svantaggio di 3 reti a 1 negli ultimi ...

Croazia - Spagna 3 - 5 ai supplementari: Morata trascina Luis Enrique ai quarti La Spagna vola ai quarti di finale degli Europei battendo 5 - 3 ai supplementari la Croazia di Modric . È stata una partita spettacolare quella andata in scena al Parken Stadium di Copenaghen in cui ...

Euro 2020, se il Belgio si inginocchierà lo farà anche l'Italia: le reazioni Tuttosport EURO 2020, Ekdal al lavoro con la Svezia: Ucraina nel mirino – FOTO Ekdal, centrocampista della Sampdoria, sta preparando gli ottavi di finale di EURO 2020 tra la sua Svezia e l’Ucraina. Le immagini social – FOTO Albin Ekdal sta preparando il grande appuntamento degli ...

Valentina Bisti (Tg1) aggredita in diretta a Euro 2020: «Inseguita e insultata dai tifosi» (Corriere TV) La giornalista Valentina Bisti, volto del Tg1 e di Unomattina, è stata aggredita da un gruppo di tifosi mentre tentava di realizzare un servizio su Euro 2020. La denuncia di Valentina ...

