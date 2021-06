Euro 2020, Francia ko ai rigori: Svizzera ai quarti contro la Spagna (Di lunedì 28 giugno 2021) Francia eliminata agli ottavi di finale di Euro 2020, la Svizzera passa ai rigori e vola ai quarti di finale. Dopo il 3-3 che matura nei pirotecnici 90 minuti regolamentari e resiste nei supplementari, il verdetto arriva nella sfida dal dischetto. E l’errore decisivo è di Mbappè, che sbaglia l’ultimo rigore. La Svizzera vince 8-7 e ai quarti sfida la Spagna. La Svizzera sembra soffrire l’avvio aggressivo dei campioni del mondo, ma alla prima vera occasione colpisce. Zuber, straordinario sulla fascia sinistra, mette al ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021)eliminata agli ottavi di finale di, lapassa aie vola aidi finale. Dopo il 3-3 che matura nei pirotecnici 90 minuti regolamentari e resiste nei supplementari, il verdetto arriva nella sfida dal dischetto. E l’errore decisivo è di Mbappè, che sbaglia l’ultimo rigore. Lavince 8-7 e aisfida la. Lasembra soffrire l’avvio aggressivo dei campioni del mondo, ma alla prima vera occasione colpisce. Zuber, straordinario sulla fascia sinistra, mette al ...

Advertising

ilpost : All’estero vanno matti per come l’Italia canta l’inno di Mameli - SkySport : FRANCIA-SVIZZERA 7-8 Risultato dopo i calci di rigore ? ? #Seferovic (15’) ? #Benzema (57’) ? #Benzema (59’) ?… - Corriere : Euro 2020, dalla Finlandia alla Danimarca è allarme per i tifosi contagiati dalla variante Delta - tragicom24 : 0 gol ad Euro 2020 per Chilian mbaguette ma rompono i coglioni solo ad Alvaro Morata - joelbellington : Mbappe in euro 2020 -