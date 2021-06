Euro 2020 | Cristiano Ronaldo getta a terra la fascia dopo l' eliminazione del Portogallo | video

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il campione portoghese ha sfogato tutta la sua rabbia e la sua delusione al termine del match Belgio-, scagliando ala propriada capitano. Il triplice fischio ha sancito l'uscita di scena delche è stato battuto per 1:0 allo stadio di La Cartuja (Siviglia). Al termine della partita, Lukaku è corso a consolarlo, abbracciandolo e sussurrandogli qualcosa all'orecchio. Nella prossima edizione,avrà 29 anni e questa potrebbe l'ultima volta in cui il giocatore indossa lada capitano aglipei. ...

sscnapoli : ???? | #ItaliaAustria 2-1 dopo i tempi supplementari. @Lor_Insigne, Di Lorenzo e Meret ai quarti di finale di… - SkySport : ITALIA-AUSTRIA 2-1 Risultato dopo i tempi supplementari ? ? #Chiesa (95’) ? #Pessina (105’) ? #Kalajdzic (114’) ? E… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - STnews365 : Zoff: 'Italia, sarebbe stato peggio incontrare il Portogallo'. 'Gli azzurri hanno tante possibilità di arrivare in… - SkyTG24 : Euro 2020, continuano gli ottavi: oggi Croazia-Spagna e Francia-Svizzera. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

Tra Luke Shaw e José Mourinho non corre di certo buon sangue . Il nuovo tecnico della Roma aveva allenato il terzino inglese ai tempi del Manchester United , piazzandolo ben presto sulla 'lista nera'. ...Read More Sport: colpo Repubblica Ceca, batte l'Olanda 2 - 0 e va ai quarti 27 Giugno 2021 La Repubblica Ceca batte l'Olanda 2 - 0 a Budapest e si qualifica per i quarti di finale di...Ultimi due giorni di ottavi di finale a Euro 2020. Oggi, lunedì 28 giugno, tocca a Spagna e Francia raggiungere le altre big ai quarti. Alle ore 18 al Parken Stadium di ...Festeggia il Belgio, festeggia il bomber interista che si regala l'Italia ai quarti di finale di Euro 2020. Cristiano, invece, abdica dal trono continentale su cui era salito nel 2016 nella notte di S ...