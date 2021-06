Euro 2020 | Brosio | “L’Italia si inginocchia contro il Belgio? Non fa parte della mia cultura”

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il giornalista ed opinionista tv Paolo, nel corso di un’intervista rilasciata all’Adnkronos, ha commentato la possibilità chesi inginocchiilad: ”Perché se uno non siè considerato razzista? Io mi inginocchio solo di fronte a Dio e ai martiriPatria. Piena solidarietà a Floyd e tutti coloro che subiscono un torto dalla giustizia, a prescindere dal colore, ma perché la protesta deve avvenire per forza attraverso l’atto dirsi ? Non fa...