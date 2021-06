Estate in Diretta, torna Roberta Capua: “Non voglio essere una maestrina… Proveremo l’incontro con mia cugina, la virologa Ilaria Capua” (Di lunedì 28 giugno 2021) Dica la verità: non si sente come un panda a rischio estinzione?In che senso? In una tv in cui tutti urlano, arriva lei che non sgomita e non sbraita per imporsi.(ride) Io più che guardare ciò che fanno gli altri, cerco di sentirmi bene nei miei panni e nel mio ruolo. E poi le dirò: in un’Estate particolare, in un momento storico in cui la gente ha bisogno di toni un po’ diversi, non pecco di hybris se penso di essere al momento giusto nel posto giusto. La carriera di Roberta Capua è quasi un caso di studio: una partenza da miss, una lunga gavetta, le sveglie all’alba per la tv del mattino, le prime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Dica la verità: non si sente come un panda a rischio estinzione?In che senso? In una tv in cui tutti urlano, arriva lei che non sgomita e non sbraita per imporsi.(ride) Io più che guardare ciò che fanno gli altri, cerco di sentirmi bene nei miei panni e nel mio ruolo. E poi le dirò: in un’particolare, in un momento storico in cui la gente ha bisogno di toni un po’ diversi, non pecco di hybris se penso dial momento giusto nel posto giusto. La carriera diè quasi un caso di studio: una partenza da miss, una lunga gavetta, le sveglie all’alba per la tv del mattino, le prime ...

Advertising

FQMagazineit : Estate in Diretta, torna Roberta Capua: “Non voglio essere una maestrina… Proveremo l’incontro con mia cugina, la v… - LaCnews24 : Parte LaC Radio Cafe' estate, tutti i giorni dal lunedi' al sabato alle 10:30: LA DIRETTA #calabrianotizie… - Bea54587739 : Buondì a tutti e a Stefy che spero stia meglio Già mi manca alla Vita in diretta,il lunedì sapevamo l'avremmo vista… - PubbliemmeGroup : È arrivato LaC Radio Cafè estate! Collegamenti in diretta da spiagge e piazze, notizie, interviste e tanto altro! S… - SerieTvserie : Estate in Diretta: le anticipazioni della prima puntata, in onda dalle ore 15:45 -