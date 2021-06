Estate e Covid, gli esperti: “Vacanze solo dopo la seconda dose di vaccino, Green pass non basta” (Di lunedì 28 giugno 2021) . L’invito degli esperti in vista delle Vacanze estive 2021, da Fabio Ciciliano (Cts) all’immunologa Antonella Viola a Francesco Vaia dello Spallanzani di Roma: “Chi si mette in viaggio, soprattutto i ragazzi, lo faccia solo dopo avere concluso il percorso vaccinale, prima e seconda dose, visto che abbiamo capito che con la variante Delta la completa copertura è maggiormente efficace”. “Viaggiate solo dopo la seconda di vaccino e non posticipate il richiamo”. Gli esperti sono tutti d’accordo in vista ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 28 giugno 2021) . L’invito degliin vista delleestive 2021, da Fabio Ciciliano (Cts) all’immunologa Antonella Viola a Francesco Vaia dello Spallanzani di Roma: “Chi si mette in viaggio, soprattutto i ragazzi, lo facciaavere concluso il percorso vaccinale, prima e, visto che abbiamo capito che con la variante Delta la completa copertura è maggiormente efficace”. “Viaggiateladie non posticipate il richiamo”. Glisono tutti d’accordo in vista ...

