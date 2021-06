Estate 2021: sembra che sarà la stagione delle Crocs, siete pronti? (Di lunedì 28 giugno 2021) Sembra che esistano da sempre, ma in realtà in Europa le Crocs sono state lanciate solo nel 20o5. E in questi anni, tutti noi, abbiamo potuto osservare la loro straordinaria evoluzione fashion. Sì, perché queste scarpe hanno avuto un vero e proprio cambiamento: nate come calzature “di famiglia”, adatte ad adulti e bambini, nel giro di una decina di anni sono riuscite a diventare un vero tormentone moda, facendosi spazio sui social a colpi di like. Le Crocs personalizzate con i JibbitzL’iconico sabot in Croslite, infatti, con i suoi colori accesi e la sua shape decisamente insolita ha avuto da subito un grandissimo successo. A volte è stato anche criticato per la sua silhouette particolare, ma alla fine ha fatto innamorare tanti (personaggi famosi e non) con la sua allure creativa, data anche dalla facilità di personalizzazione attraverso i Jibbitz, micro-accessori décor da infilare nei fori della tomaia. I micro accessori per customizzare la tomaia hanno conquistato le celebrities di tutto il mondoQualche nome delle celebrities che si sono lasciate conquistare dalle Crocs? Drew Barrymore, Zooey Deschanel, Priyanka Chopra per esempio, sono state tra le prime a diventare i volti della campagna Come As You Are, che già nel 2017 anticipava i temi dell’inclusività e della diversità. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 giugno 2021) Sembra che esistano da sempre, ma in realtà in Europa le Crocs sono state lanciate solo nel 20o5. E in questi anni, tutti noi, abbiamo potuto osservare la loro straordinaria evoluzione fashion. Sì, perché queste scarpe hanno avuto un vero e proprio cambiamento: nate come calzature “di famiglia”, adatte ad adulti e bambini, nel giro di una decina di anni sono riuscite a diventare un vero tormentone moda, facendosi spazio sui social a colpi di like. Le Crocs personalizzate con i JibbitzL’iconico sabot in Croslite, infatti, con i suoi colori accesi e la sua shape decisamente insolita ha avuto da subito un grandissimo successo. A volte è stato anche criticato per la sua silhouette particolare, ma alla fine ha fatto innamorare tanti (personaggi famosi e non) con la sua allure creativa, data anche dalla facilità di personalizzazione attraverso i Jibbitz, micro-accessori décor da infilare nei fori della tomaia. I micro accessori per customizzare la tomaia hanno conquistato le celebrities di tutto il mondoQualche nome delle celebrities che si sono lasciate conquistare dalle Crocs? Drew Barrymore, Zooey Deschanel, Priyanka Chopra per esempio, sono state tra le prime a diventare i volti della campagna Come As You Are, che già nel 2017 anticipava i temi dell’inclusività e della diversità.

Advertising

Agenzia_Ansa : Tre lavoratori morti in due giorni in Puglia e il sindaco di Nardò Pippi Mellone invita tutti a adottare l'ordinanz… - vogue_italia : L'abito da sera color smeraldo di Dolce&Gabbana che sogniamo per le prossime sere d'estate ?? - SkyTG24 : Sardegna, focolaio Covid al Billionaire la scorsa estate. La Procura: è epidemia colposa - LaStampa : Volo Cuneo-Monaco: da oggi la Baviera dista solo 80 minuti - HondaBerlin : RT @vogue_italia: I brand di costumi da bagno sostenibili per l'estate 2021: ecco i migliori #alwaysupportalent -

Ultime Notizie dalla rete : Estate 2021 Tik Tok, 'Mi guarderesti ancora così se ti dicessi che....' Tik Tok esplode di contenuti interessanti e stimolanti: nell'estate 2020 si è diffuso un trend a cui nessuno può più rinunciare. A partire dalla scorsa estate si è diffuso un trend che ha fatto impazzire tutti gli utenti di Tik Tok: si tratta dell'amatissimo ' mi guarderesti ancora così se ti dicessi che... '. Questo genere di video è piuttosto ...

Laura Pausini e Nek, finalmente i veri motivi dell'allontanamento su cui la Pausini non ha più voluto cambiare idea Il noto cantautore di Sassuolo in questi ultimi giorni sembra aver parlato e pare che abbia anche annunciato le date del suo tour che lo vedrà in giro per l'Italia in questa estate 2021. Come si ...

Estate 2021: gli italiani scelgono il mare in vacanza ea tavola Horeca News Cava di Trezzano incaricata della demolizione della struttura di via Morona a Trezzano sul Naviglio (MI) 28/06/2021 - Dureranno circa due mesi i lavori di demolizione della struttura mai completata e da diversi anni fatiscente situata in via Morona a Trezzano sul Naviglio (Milano). “Un intervento che cos ...

La voglia di tuffarsi è esplosa: sale la febbre da trampolino Boom d'iscrizioni ai corsi organizzati dal Gruppo Tuffatori Amatoriali. E il bello forse deve ancora arrivare.

Tik Tok esplode di contenuti interessanti e stimolanti: nell'2020 si è diffuso un trend a cui nessuno può più rinunciare. A partire dalla scorsasi è diffuso un trend che ha fatto impazzire tutti gli utenti di Tik Tok: si tratta dell'amatissimo ' mi guarderesti ancora così se ti dicessi che... '. Questo genere di video è piuttosto ...Il noto cantautore di Sassuolo in questi ultimi giorni sembra aver parlato e pare che abbia anche annunciato le date del suo tour che lo vedrà in giro per l'Italia in questa. Come si ...28/06/2021 - Dureranno circa due mesi i lavori di demolizione della struttura mai completata e da diversi anni fatiscente situata in via Morona a Trezzano sul Naviglio (Milano). “Un intervento che cos ...Boom d'iscrizioni ai corsi organizzati dal Gruppo Tuffatori Amatoriali. E il bello forse deve ancora arrivare.