Esce da Burberry che crolla in borsa Chi è Gobetti | il nuovo Ceo di Ferragamo

(Di lunedì 28 giugno 2021) Terremoto a Londra: Marco Gobbetti, amministratore delegato didal 2017, lascia il timone dell’azienda famosa per i tartan, torna in Italia e diventa ceo di. Una notizia che le borse di Milano e Londra hanno preso piuttosto male:, infatti, èto di oltre l’8%, mentre la griffe fiorentina ha ceduto il 2,67% a 18,79 euro per azione. Gobbetti prenderà il posto di Micaela Le Divelec Lemmi, amministratore delegato del gruppo dal 2018. Segui su affaritaliani.it

